Рой Кин назвал звёздных игроков, уход которых позитивно отразился на «МЮ»

Экс-полузащитник «МЮ» Рой Кин рассказал о позитивных переменах в стане «красных дьяволов». Ирландец отметил, что на команде положительно отразился уход некоторых игроков.

«Один из ключевых факторов, который повлиял на «Юнайтед», - это трансферы на выход. Расставание с Матой, Матичем, Погба и Лингардом. Я ни в коем случае не критикую их, но когда они находились в составе, царила совсем другая атмосфера», - передает слова Роя Express.

Стоит отметить, что «красные дьяволы» одержали 12 побед подряд на «Олд Траффорд». Это произошло впервые со времен Алекса Фергюсона. В настоящий момент «МЮ» занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.