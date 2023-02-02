Какие клубы из топ-5 чемпионатов лучше всех провели зимнее трансферное окно

Этой зимой трансферное окно в Европе получилось бурным. Многие клубы были активны. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, кто лучше провёл этот период дозаявок.

«Арсенал»

Лидер Английской премьер-лиги рассчитывал на большее, но провёл трансферное окно очень сильно. «Арсенал» не смог добиться главных трансферных задач: Михаил Мудрик ушёл в «Челси», а Мозес Кайседо остался в «Брайтоне». Тем не менее лондонцы нашли, кем их заменить. Леандро Троссар давно и здорово проявляет себя в Англии, так что его подписание выглядит почти гарантированно удачной сделкой. Жоржиньо – игрок топ-уровня. Да, итальянец чуть сдал в последнее время, но ещё всё можно наверстать. Тем более что «Арсеналу» он обошёлся в копейки по современным меркам, а контракт всего на полтора года. Защитник Якуб Кивиор растёт и прогрессирует, так что вложение в 22-летнего поляка также оправданно. «Канониры» здорово усилили обойму, чтобы решить задачу по победе в Премьер-лиге. Летом же можно будет уже и раскошелиться на какую-то звезду под Лигу чемпионов.

«Бавария»

Уже только приход Жоау Канселу – это несравненный успех. Португалец – один из лучших правых защитников мира. Едва ли конфликт с Хосепом Гвардиолой мог серьёзно понизить уровень игры. Да, Канселу в этом сезоне хуже выглядит, как и весь «Манчестер Сити», но всё же остаётся топ-звездой. При этом «Бавария» взяла футболиста в аренду и может летом не выкупать. Довольно ловко мюнхенцы решили и вопрос с потерей Мануэля Нойера. Конечно, лучше было бы вернуть из аренды Нюбеля, но раз не получилось, пришлось покупать голкипера на стороне. Янн Зоммер – отличный вариант и всего за 8 миллионов евро. Для сегодняшнего рынка мюнхенцы почти даром получили опытного и умелого голкипера. Добавим к этому подписание свободным агентом Дэйли Блинда: представитель Нидерландов может пригодиться в этом долгом сезоне.

«Марсель»

Чемпионат Франции чуть за пределами всеобщего внимания, но отметить работу «Марселя» стоит. «Провансальцы» купили 22-летнего Аззедина Унаи у «Анжера». После чемпионата мира ходили разговоры, что марокканец может оказаться едва ли не в «Барселоне». В итоге же «Марсель» сумел подписать игрока, который уже стабильно играет в чемпионате Франции. За 32 миллиона евро был куплен 22-летний форвард Витинья из «Браги». В текущем сезоне он успел 7 раз отличиться в чемпионате Португалии и 4 гола записал на свой счёт в Лиге Европы. Летом Витинья мог бы уехать в команду посильнее. Добавим к этому аренду Руслана Малиновского, который хорошо зарекомендовал себя в «Аталанте».

«Унион»

Берлинский клуб, если смотреть на таблицу Бундеслиги, претендует даже на чемпионство. Конечно, вряд ли в «Унионе» всерьёз рассчитывают взять салатницу, но остаться в зоне Лиги чемпионов точно хотят. Под эти задачи берлинцы усилились крепкими игроками. Хорватский защитник Йосип Юранович, кажется, давно перерос уровень «Селтика» и теперь попробует свои силы в Германии. На чемпионате мира он играл без замен вплоть до полуфинала, но в матче за третье место остался на скамейке. Также в Берлин из «Ференцвароша» перебрался Аисса Лайдуни, который запомнился на мундиале в составе марокканцев. Он призван укрепить центр поля. Конечно, жаль, что «Униону» не хватило денег на зарплату Иско, но и без него селекция прошла успешно.

«Челси»

Сложно обойти кампанию «Челси». Если судить по именам, то в целом январь для лондонцев прошёл хорошо. «Синие» заполучили целый букет талантливых игроков. При этом «Челси» опередили «Арсенал» в борьбе за Мудрика, а также взяли Энцо Фернандеса сейчас, хотя летом могли встретить серьёзную конкуренцию. То есть в некотором смысле лондонцы ещё и не дали соперникам стать сильнее. Однако в полной мере сложно назвать трансферную кампанию «Челси» успешной, учитывая, сколько было потрачено денег, что может плохо сказаться на финансовой фейр-плей. С другой стороны, если этот новый «Челси» в следующем сезоне станет чемпионом, то всё окажется не зря.

Роман Андреев