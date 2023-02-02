Легенда «Челси» Терри - «Арсеналу»: «Я выиграл в гольфе больше трофеев, чем вы за 20 лет»

Экс-защитник лондонского «Челси» Джон Терри высказался о лидерстве «Арсенала» в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Арсенал» очень долго был в тени. Вас никто не видел почти 20 лет. Сейчас вы лидируете, но это еще ничего не значит. После ухода из футбола я начал выступать по гольфу и выиграл большее трофеев, чем «канониры» за 20 лет», - оставил сообщение Терри в социальных сетях.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 5-очковым отрывом от «Манчестер Сити». При этом у подопечных Микеля Артеты есть одна игра в запасе. Ближайший матч лондонцы проведут на выезде с «Эвертоном».