Самые дорогие трансферы зимы-2023

Трансферное окно зимы 2023 года завершилось, и самое время подвести итоги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» называет самые дорогие переходы этого периода.

Зимой, после чемпионата мира, трансферное окно обещало быть крайне интересным, и состоялось много интересных переходов. Традиционно мы составляем чарт самых дорогих трансферов по оценке сайта Transfermarkt. Так как за двух футболистов этой зимой заплатили одинаковые суммы, то у нас получился не топ-10, а самые дорогие 11 трансферов.

Якуб Кивиор

Куда: «Арсенал» (Англия)

Откуда: «Специя» (Италия)

Стоимость: 25 млн евро

«Арсенал», который несётся к чемпионству, зимой сделал сразу несколько приобретений, причём действовал довольно экономно. Самым дорогим трансфером стал не Жоржиньо, не Троссар, а защитник из «Специи». «Канониры» выплатили 25 миллионов за 22-летнего Якуба Кивиора, чтобы укрепить центр обороны. Поляк в последнее время серьёзно прибавил, неплохо сыграл на чемпионате мира, так что переход на более высокий уровень – это логичное вознаграждение за труд. При этом в «Арсенале» Кивиор, вероятно, пока будет игроком подмены. Однако и это важно в борьбе за чемпионский титул.

Камалдин Сулимана

Куда: «Саутгемптон» (Англия)

Откуда: «Ренн» (Франция)

Стоимость: 25 млн евро

Неожиданно в списке самых дорогих приобретений видеть покупку «Саутгемптона», но это скорее доказывает то, что все клубы из Премьер-лиги очень богаты. Правда, трансфер всё равно вызывает вопросы. В текущем сезоне левый вингер Камалдин Сулимана провёл за «Ренн» во всех турнирах 20 матчей (правда, лишь 538 минут), и в них забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Видимо, «святые» видят в 20-летнем ганце перспективу, но вопросы остаются.

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Жоржиньо Рюттер

Куда: «Лидс» (Англия)

Откуда: «Хоффенхайм» (Германия)

Стоимость: 28 млн евро

«Лидс» решил усилить атаку зимой, но слегка удивил своей сделкой. Англичане выплатили немецкому «Хоффенхайму» 28 миллионов евро за Жоржиньо Рюттера. Правда, это скорее плата за талант. В текущем сезоне 20-летний француз забил всего 2 гола в 15 матчах Бундеслиги. В общей сложности у него 11 точных ударов в 64 матчах за «Хоффенхайм». Правда, оптимизм внушает тот факт, что Рюттер прошёл все юношеские и молодёжные сборные Франции, что является неким знаком качества.

Мало Гюсто

Куда: «Челси» (Англия)

Откуда: «Лион» (Франция)

Стоимость: 30 млн евро

«Челси» про запас приобрёл правого защитника «Лиона». Мало Гюсто подписал контракт с «синими», но текущий сезон доиграет в составе родного клуба и лишь летом переберётся в Лондон. Гюсто к 19 годам уже успел провести более 50 матчей за «Лион» в разных соревнованиях. Пока защитник играет за молодёжную сборную Франции, но в скором времени может оказаться и в первой. Наверное, в «Челси» Гюсто пока будет сменщиком Риса Джеймса, при этом подписание француза увеличило шансы на уход летом Сесара Аспиликуэты.

Витинья

Куда: «Марсель» (Франция)

Откуда: «Брага» (Португалия)

Стоимость: 32 млн евро

Нечасто в топ самых дорогих трансферов попадает переход в какой-либо французский клуб, кроме «ПСЖ». Однако этой зимой раскошелился «Марсель». В последний день трансферного окна «провансальцы» активировали пункт нападающего «Браги» Витиньи об отступных. Французы выплатили за 22-летнего форварда 32 миллиона евро. В текущем сезоне Витинья в 27 матчах во всех турнирах за «Брагу» забил 13 голов и сделал 5 результативных передач. Посмотрим, что теперь португалец покажет в Марселе.

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Нони Мадуеке

Куда: «Челси» (Англия)

Откуда: ПСВ (Нидерланды)

Стоимость: 35 млн евро

С другой стороны, если уж мы удивляемся стоимости Рюттера, то «Челси» в этом смысле переплюнул «Лидс». «Синие» приобрели форварда ПСВ Нони Мадуеке, о котором едва ли многие слышали. 35 миллионов евро было уплачено за форварда, который в текущем сезоне провёл 9 матчей (на поле находился 472 минуты – в среднем по 50 за поединок) и забил 2 гола. Всего у англичанина 80 матчей за ПСВ, 20 голов и 14 ассистов. В общем сложно комментировать решение «Челси» подписать воспитанника «Тоттенхэма». Хотя, возможно, мы просто пока ещё не понимаем, насколько здорово сработали скауты «синих» на будущее.

Бенуа Бадьяшиль

Куда: «Челси» (Англия)

Откуда: «Монако» (Франция)

Стоимость: 38 млн евро

«Челси» приобрёл очередного центрального защитника. Лондонцы за 38 миллионов евро подписали Бенуа Бадьяшиля из «Монако». Французу 22 года, он успел дебютировать за сборную, но в заявку на чемпионат мира в Катаре не попал. Бадьяшиль – мощный защитник ростом 194 сантиметра (выше Калиду Кулибали, например). Он должен окончательно решить проблемы «Челси» в обороне, которые возникли после ухода летом ряда исполнителей и травмы Уэсли Фофана, который как раз лишь пришёл в предыдущее трансферное окно. Наверное, в будущем именно два француза должны стать столпами защиты «Челси».

Коди Гакпо

Куда: «Ливерпуль» (Англия)

Откуда: ПСВ (Нидерланды)

Стоимость: 42 млн евро

После чемпионата мира в Катаре не было сомнений, что Коди Гакпо сменит команду. 23-летний форвард много забивал за ПСВ, причём не только в чемпионате Нидерландов, но и в еврокубках, правда, лишь в Лиге Европы и Лиге конференций. Мундиаль-2022 доказал класс Гакпо на больших турнирах. На групповом этапе турнира форвард забил три гола – головой и каждой из ног. Главным фаворитом на Гакпо считался «Манчестер Юнайтед», но по летней традиции цель Тен Хага в нападении перехватил «Ливерпуль», который стремительно всё провернул. Пока, правда, непонятно, где будет играть Гакпо, и будет ли вообще, учитывая сумасшедшую конкуренцию мерсисайдцев в передней линии.

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Энтони Гордон

Куда: «Ньюкасл» (Англия)

Откуда: «Эвертон» (Англия)

Стоимость: 45,6 млн евро

«Ньюкасл» выиграл борьбу за молодого вингера «Эвертона». Хотя «ириски» в последнее время разочаровывают, их воспитанник Энтони Гордон прогрессирует и уж точно не хочет бороться за выживание. Долгое время главным претендентом на него считался «Челси», но лондонцы в итоге потратили деньги на других. «Ньюкасл» же, который пока не раскидывается налево и направо, решил вложиться в 21-летнего игрока. По меркам Англии подписать игрока из Премьер-лиги с местным паспортом за 45,6 миллионов евро кажется умеренной сделкой. Конечно, 3 гола в 16 матчах этого чемпионата – не слишком здорово, но надо учитывать проблемы «Эвертона» с игрой. В общем, сделка для «Ньюкасла» выглядит успешной. А вот как «ириски» собираются бороться за выживание, теряя лидеров, не очень понятно.

Михаил Мудрик

Куда: «Челси» (Англия)

Откуда: «Шахтёр» (Украина)

Стоимость: 70 млн евро

Молодой украинский игрок стал участником настоящей трансферной саги. Изначально фаворитом считался «Арсенал», а сам Мудрик в своих социальных сетях прозрачно намекал, что хочет стать «канониром». Однако «Шахтёр» поставил себе задачу продать своего лидера не менее чем за 100 миллионов евро. «Арсенал» такую стоимость предложить не смог, а «Челси» согласился. Правда, из них 30 – это потенциальные бонусы. Для многих, конечно, главный вопрос – кто вообще такой Мудрик. Ему 22 года, он играет слева в атаке. В текущем сезоне в чемпионате Украины Мудрик забил 7 голов и сделал 6 ассистов в 12 матчах, а в 6 встречах Лиги чемпионов набрал статистику 3+2. Благодаря этому молодой нападающий стал не только самым дорогим футболистом, которого когда-либо продавал клуб из Восточной Европы, но также стал четвёртым в списке самых дорогих зимних трансферов за всю историю. Дороже него только Коутинью, Ван Дейк и Влахович. Посмотрим, что покажет Мудрик в Англии.

Энцо Фернандес

Куда: «Челси» (Англия)

Откуда: «Бенфика» (Португалия)

Стоимость: 121 млн евро

Первое место в этом рейтинге также занимает новичок «Челси». Причём Энцо Фернандес стал самым дорогим футболистом в истории «синих». Переход аргентинца – это классическая история, когда большой турнир несколько замылил взгляд. «Бенфика» лишь прошлым летом купила Фернандеса у «Ривер Плейт» за 15 миллионов евро, и сложно себе представить, что за полгода хавбек так серьёзно прибавил в игре. Однако полузащитник блеснул на чемпионате мира, став одним из лучших игроков. В итоге «Челси» так сильно хотел подписать южноамериканца, что вёл переговоры до самого конца трансферного окна. «Бенфика» же сумела выторговать максимально комфортные для себя условия: 121 миллион евро – настоящий успех.

Роман Андреев