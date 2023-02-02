У Зиеша появился новый вариант после срыва трансфера в «ПСЖ»

Марокканский вингер Хаким Зиеш может покинуть лондонский «Челси» в зимнее трансферное окно. После срыва перехода в «ПСЖ» у африканского футболиста появился вариант продолжения карьеры в турецкой Суперлиге.

Согласно сведениям портала Goal.com, турецкая сторона вышла на связь с «пенсионерами», дабы обсудить детали сделки. Главным препятствием может стать высокая заработная плата Зиеша.

Стоит отметить, что «Бешикташ» может оформить сделку, поскольку трансферное окно в Турции закрывается немного позже.

В этом сезоне Хаким принял участие в десяти матчах за лондонцев, в которых отметился одной голевой передачей.