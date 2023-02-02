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«Челси» хотел подписать одного из лидеров «Интера»

02 Февраля 2023 • 09:30 Комментировать (1)

Лондонский «Челси» хотел усилить среднюю линию команды итальянским полузащитником, об этом сообщает посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира. Речь идет о хавбеке миланского «Интера» Николо Барелле.

Согласно данным источника, «нерадзурри» отказались отпускать игрока в английский топ-клуб. В «Интере» считают Бареллу неприкасаемым футболистом.

Николо выступает за миланскую команду с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 25 поединках, отметившись шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Контракт Бареллы с «Интером» рассчитан до лета 2026 года. Его трансферный ценник составляет 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Николо Барелла
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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
02 Февраля 2023 в 09:39
Хвичу надо было подписывать!
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