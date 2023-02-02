«Челси» хотел подписать одного из лидеров «Интера»

Лондонский «Челси» хотел усилить среднюю линию команды итальянским полузащитником, об этом сообщает посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира. Речь идет о хавбеке миланского «Интера» Николо Барелле.

Согласно данным источника, «нерадзурри» отказались отпускать игрока в английский топ-клуб. В «Интере» считают Бареллу неприкасаемым футболистом.

Николо выступает за миланскую команду с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 25 поединках, отметившись шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Контракт Бареллы с «Интером» рассчитан до лета 2026 года. Его трансферный ценник составляет 70 миллионов евро.