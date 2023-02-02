Экс-футболист «МЮ»: «Зинченко - один из лучших игроков АПЛ»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер поделился мнением об игре украинского полузащитника «Арсенала» Александра Зинченко.

«Это удивительный футболист. Мне очень нравится, как играет Александр. Его невозможно критиковать. Каждый клуб мира хотел бы иметь такого игрока в составе. Зинченко делает разницу на поле. Он и Эдегор ведут игру «канониров». Его сильно недооценивают. Александр – один из лучших игроков АПЛ», - передает слова Паркера My Betting Sites.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Зинченко принял участие в 12 поединках, отметившись одной голевой передачей.