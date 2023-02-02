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Анчелотти: «В конце концов, уволят и Гвардиолу»

02 Февраля 2023 • 00:46 Комментировать

Итальянский специалист Карло Анчелотти прокомментировал сложности своего бывшего подопечного Дженнаро Гаттузо, которого уволили из «Валенсии» прямо накануне игры против «Реала» в рамках семнадцатого тура - эта игра была, напомним, отложена из-за Суперкубка Испании. Анчелотти считает, что увольнения - часть работы тренера, и с этим надо просто считаться.

- Увольнение - это часть работы тренера. Нет тренера, которого никогда не увольняли. Может, лишь Гвардиола. Но и его когда-нибудь откуда-нибудь уволят, это неизбежно, - цитирует слова Анчелотти итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Карло Анчелотти Хосеп Гвардиола Дженнаро Гаттузо
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