Анчелотти: «В конце концов, уволят и Гвардиолу»

Итальянский специалист Карло Анчелотти прокомментировал сложности своего бывшего подопечного Дженнаро Гаттузо, которого уволили из «Валенсии» прямо накануне игры против «Реала» в рамках семнадцатого тура - эта игра была, напомним, отложена из-за Суперкубка Испании. Анчелотти считает, что увольнения - часть работы тренера, и с этим надо просто считаться.

- Увольнение - это часть работы тренера. Нет тренера, которого никогда не увольняли. Может, лишь Гвардиола. Но и его когда-нибудь откуда-нибудь уволят, это неизбежно, - цитирует слова Анчелотти итальянское новостное агентство ITASportPress.