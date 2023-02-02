«Манчестер Сити» готовит громкий трансфер - на прицеле два топ-игрока Серии А

Два атакующих футболиста находятся в сфере интересов «Манчестер Сити». Как стало известно Daily Mail, «горожане» подыскивают усиление в нападение и рассматривают кандидатуры представителей Серии А. Речь идет о грузинском вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии и португальском форварде «Милана» Рафаэле Леау.

21-летний Хвича пополнил ряды неаполитанского клуба летом прошлого года. Он подписал долгосрочный контракт с итальянцами до 2027 года. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

Леау выступает за «россонери» с августа 2019 года. Его трудовое соглашение с миланским клубом истекает по завершении сезона-2023/2024. Трансферный ценник Рафаэла – 85 миллионов евро.