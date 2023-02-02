В «Челси» приняли решение по будущему Поттера

Лондонский «Челси» не планирует расставаться с нынешним главным тренером команды Грэмом Поттером. По сообщениям Guardian, владельцы готовы дать время специалисту и не станут требовать от него немедленного результата, несмотря на масштабную трансферную кампанию.

В клубе готовы к тому, что команда не выйдет в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона Премьер-лиги. Поттеру дадут время, чтобы полноценно подготовить команду к следующему сезону, по ходу которого примут решение о его будущем.

После 20 сыгранных матчей Английской премьер-лиги «пенсионеры» набрали 29 баллов и располагаются на десятой позиции в турнирной таблице.