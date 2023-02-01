«Манчестер Сити» нацелился на звезду «Арсенала»

Атакующий полузащитник Букайо Сака, выступающий за лондонский «Арсенал», может продолжить карьеру в составе другого английского топ-клуба – «Манчестер Сити». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Бен Джейкобс.

«Горожане» хотели бы усилить атакующую линию 21-летним «канониром», однако понимают, что лондонцы вряд ли захотят расставаться с одним из лидеров в ближайшем будущем.

Букайо – воспитанник академии «Арсенала». Его контракт со столичным клубом рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне АПЛ вингер принял участие в 19 поединках Премьер-лиги, отметившись семью забитыми мячами и семью голевыми передачами.