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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» нацелился на звезду «Арсенала»

01 Февраля 2023 • 23:18 Комментировать

Атакующий полузащитник Букайо Сака, выступающий за лондонский «Арсенал», может продолжить карьеру в составе другого английского топ-клуба – «Манчестер Сити». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Бен Джейкобс.

«Горожане» хотели бы усилить атакующую линию 21-летним «канониром», однако понимают, что лондонцы вряд ли захотят расставаться с одним из лидеров в ближайшем будущем.

Букайо – воспитанник академии «Арсенала». Его контракт со столичным клубом рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне АПЛ вингер принял участие в 19 поединках Премьер-лиги, отметившись семью забитыми мячами и семью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Букайо Сака
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