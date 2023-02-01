38-летний Силва высказался о будущем в «Челси»

Бразильский защитник Тьяго Силва подтвердил, что ведет переговоры с руководством лондонского «Челси» о новом трудовом соглашении. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2023 года.

«Переговоры ведутся, в ближайшем будущем все станет известно. Я и «Челси» хотим продолжать сотрудничество. Клуб нуждается в моей помощи. И я здесь, чтобы помочь команде своим опытом. Готов делать все от себя зависящее. Впереди у нас много работы», - передает слова 38-летнего бразильца ESPN.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Тьяго провел 18 матчей, в которых отдал две голевые передачи и получил одну желтую карточку.