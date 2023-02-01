​Глава Ла Лиги: «Британский рынок – это допинговый рынок»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о серьёзных тратах английских клубов на зимнем трансферном рынке.

«Британский рынок – это допинговый рынок. Вы можете чётко увидеть это на примере прошедшего зимнего трансферного окна, в рамках которого «Челси» потратил почти половину от общей суммы всех трансферов клубов Премьер-лиги», - сказал Тебас, чьи слова приводит в социальных сетях журналист Бен Джейкобс.

Напомним, что «Челси» потратил на зимние трансферы почти 330 миллионов евро. На текущий момент команда Грэма Поттера занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.