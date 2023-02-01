«Бавария» не будет платить за аренду Канселу

Накануне защитник Жоау Канселу сменил один европейский топ-клуб на другой, перебравшись из «Манчестер Сити» в «Баварию» на правах аренды с правом выкупа. Как сообщает на своих страницах Bild, аренда 28-летнего португальца будет бесплатной. Мюнхенцы взяли на себя лишь заработную плату Канселу за остаток сезона.

Жоау Канселу оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 70 миллионов евро.

Ранее в прессе ходили слухи о конфликте между Жоау Канселу и главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Впрочем, после перехода в «Баварию» футболист заявил, что он сменил клуб не из-за проблем в отношениях с Гвардиолой.