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«Бавария» не будет платить за аренду Канселу

01 Февраля 2023 • 19:22 Комментировать

Накануне защитник Жоау Канселу сменил один европейский топ-клуб на другой, перебравшись из «Манчестер Сити» в «Баварию» на правах аренды с правом выкупа. Как сообщает на своих страницах Bild, аренда 28-летнего португальца будет бесплатной. Мюнхенцы взяли на себя лишь заработную плату Канселу за остаток сезона.

Жоау Канселу оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 70 миллионов евро.

Ранее в прессе ходили слухи о конфликте между Жоау Канселу и главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Впрочем, после перехода в «Баварию» футболист заявил, что он сменил клуб не из-за проблем в отношениях с Гвардиолой.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Жоау Канселу Трансферы футбола - зима 2023
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