​«ПСЖ» больше не хочет вести дела с «Челси»

В последние часы зимнего трансферного окна атакующий полузащитник Хаким Зиеш мог сменить «Челси» на «ПСЖ». Тем не менее, трансфер сорвался, что возмутило не только игрока (сообщалось, что Зиеш очень зол из-за ситуации), но и французский клуб.

По данным Sky Sports, в «ПСЖ» негласно заявили, что больше не хотят вести дела с «Челси». Ранее в прессе появилась информация о том, что срыв трансфера Хакима Зиеша связан с тем, что лондонский клуб направил ошибочные документы.

Хаким Зиеш теперь наверняка завершит сезон в «Челси». В ближайшее время марокканец может рассчитывать на переход только в клубы из тех стран, где трансферное окно ещё открыто.