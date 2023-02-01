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​«ПСЖ» больше не хочет вести дела с «Челси»

01 Февраля 2023 • 18:58 Комментировать (1)

В последние часы зимнего трансферного окна атакующий полузащитник Хаким Зиеш мог сменить «Челси» на «ПСЖ». Тем не менее, трансфер сорвался, что возмутило не только игрока (сообщалось, что Зиеш очень зол из-за ситуации), но и французский клуб.

По данным Sky Sports, в «ПСЖ» негласно заявили, что больше не хотят вести дела с «Челси». Ранее в прессе появилась информация о том, что срыв трансфера Хакима Зиеша связан с тем, что лондонский клуб направил ошибочные документы.

Хаким Зиеш теперь наверняка завершит сезон в «Челси». В ближайшее время марокканец может рассчитывать на переход только в клубы из тех стран, где трансферное окно ещё открыто.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Хаким Зиеш Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (1)
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LMI
01 Февраля 2023 в 19:18
Челси вообще стал себя вести по свински на трансферных рынках. Видать таков хозяин
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