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Хамед Траоре перешёл из «Сассуоло» в «Борнмут»

01 Февраля 2023 • 17:30 Комментировать

Ивуарийский полузащитник Хамед Траоре перешёл из итальянского «Сассуоло» в английский «Борнмут» на постоянной основе. Об это сообщается на официальном сайте клуба Английской премьер-лиги.

О возможности такого перехода 31 января сообщал журналист Джанлука ди Марцио. По его сведениям стоимость трансфера должна была составить около 30 миллионов евро, включая всевозможные бонусы.

22-летний футболист ранее, помимо «Сассуоло», выступал за «Эмполи».

В настоящий момент «Борнмут», имея в своём активе в своём активе 17 баллов после 20 проведённых противостояний, занимает 18 место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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