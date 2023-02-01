Хамед Траоре перешёл из «Сассуоло» в «Борнмут»

Ивуарийский полузащитник Хамед Траоре перешёл из итальянского «Сассуоло» в английский «Борнмут» на постоянной основе. Об это сообщается на официальном сайте клуба Английской премьер-лиги.

О возможности такого перехода 31 января сообщал журналист Джанлука ди Марцио. По его сведениям стоимость трансфера должна была составить около 30 миллионов евро, включая всевозможные бонусы.

22-летний футболист ранее, помимо «Сассуоло», выступал за «Эмполи».

В настоящий момент «Борнмут», имея в своём активе в своём активе 17 баллов после 20 проведённых противостояний, занимает 18 место в турнирной таблице чемпионата Англии.