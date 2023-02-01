​В Англии начали разбирательство в отношении Мудрика

В зимнее трансферное окно вингер Михаил Мудрик перебрался в «Челси» из «Шахтёра». Вскоре после этого в Англии начали говорить о видео, которое молодой футболист опубликовал в TikTok летом прошлого года. На видео Мудрик исполнял рэп и использовал расистское оскорбление.

Мудрик уже успел принести свои извинения, а скандальный ролик был удалён. Тем не менее, Футбольная ассоциация Англии (FA) начала разбирательство. В настоящий момент представители FA изучают видео, о чём рассказывает The Athletic.

Напомним, что за Михаила Мудрика «Челси» заплатил «Шахтёру» 70 миллионов евро. За счёт бонусов сумма может вырасти до 100 миллионов евро.