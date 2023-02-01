​Энцо Фернандес выбрал номер в «Челси»

Полузащитник Энцо Фернандес стал игроком «Челси». Аргентинец стал шестым самым дорогим футболистом в истории – лондонский клуб заплатил за него «Бенфике» 121 миллион евро.

Инсайдер Фабрицио Романо опубликовал в социальных сетях футболку Энцо Фернандеса в «Челси», на которой видно игровой номер аргентинского футболиста. Очевидно, что 22-летний полузащитник выбрал себе номер 5.

Ранее в «Челси» под номером 5 выступал полузащитник Жоржиньо. На днях он перебрался в другой лондонский клуб – в «Арсенал».

«Челси» на текущий момент занимает лишь десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.