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​Энцо Фернандес – пятый после Неймара: Рейтинг самых дорогих футболистов в истории

01 Февраля 2023 • 15:58 Комментировать

Энцо Фернандес, которого по итогам чемпионата мира признавали лучшим молодым игроком турнира, всё-таки сменил клубную прописку зимой. Аргентинец перебрался из «Бенфики» в «Челси».

Лондонский клуб заплатил за Энцо Фернандеса 121 миллион евро. Аргентинский полузащитник занял шестое место в рейтинге самых дорогих футболистов в истории, который составил портал transfermarkt.

На первом месте рейтинга остаётся Неймар, за которого «ПСЖ» платил «Барселоне» 222 миллиона евро. Дальше идут Килиан Мбаппе (180 миллионов евро), Усман Дембеле (140), Филиппе Коутиньо (135), Жоау Фелиш (127) и теперь Энцо Фернандес (121).

В топ-10 также входят Антуан Гризманн (120), Джек Грилиш (118), Криштиану Роналду (117) и Эден Азар (115).

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе Энцо Фернандес
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