Энцо Фернандес отказался остаться в «Бенфике» до конца сезона

Под занавес зимнего трансферного окна был оформлен переход полузащитника Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси». Как сообщает A Bola, президент лиссабонского клуба Руй Кошта сделал всё, чтобы сохранить игрока в команде на остаток сезона. Фернандес, в свою очередь, сделал всё, чтобы уйти.

Отмечается, что Руй Кошта предлагал Энцо Фернандесу подписать контракт с «Челси», но остаться в «Бенфике» на остаток сезона. Тем не менее, 22-летний полузащитник отказался, поскольку больше не хотел выступать за «орлов».

Напомним, что Энцо Фернандес блеснул на чемпионате мира – 2022. Там он был признан лучшим молодым игроком турнира.