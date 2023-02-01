​Зиеш зол из-за срыва трансфера в «ПСЖ»

Атакующий полузащитник Хаким Зиеш мог перебраться в «ПСЖ», но сделка сорвалась. Как сообщает Sky Sports, 29-летний марокканец зол из-за сложившейся ситуации. Зиеш буквально не может поверить в то, что он остаётся в «Челси», рассказывает источник.

Отмечается, что во вторник вечером Хаким Зиеш писал владельцу «Челси» Тодду Бёли и умолял заключить сделку. Марокканский футболист до сих пор находится в Париже.

Трансферное окно в Европе закрылось, и теперь Хакиму Зиешу можно перейти только в клубы из тех стран, где регистрация ещё открыта. Так, например, марокканца в теории могут подписать клубы из России.