Фердинанд оценил трансфер Забитцера в «МЮ»

Экс-футболист национальной сборной Англии и «МЮ» Рио Фердинанд высказался относительно перехода австрийского полузащитника Марселя Забитцера из мюнхенской «Баварии» в стан «красных дьяволов».

«Я в восторге от этого трансфера. Мне очень нравится этот игрок, тоже подписал бы его на место Эриксена. Это отличная сделка для «Юнайтед». Марсель – опытный футболист, который принимал участие во многих важных матчах. Лучшего варианта просто не было», - передает слова эксперта The Mirror.

«Красные дьяволы» арендовали Забитцера до окончания нынешнего сезона. В текущем розыгрыше Бундеслиги австриец провел 15 поединков, в которых отметился голом и результативной передачей.