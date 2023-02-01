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Почему сорвался переход Зиеша в «ПСЖ»

01 Февраля 2023 • 15:25 Комментировать

Хаким Зиеш должен был в последний день трансферного окна перейти в «Пари Сен-Жермен». Марокканец даже прилетел в Париж, но сделка сорвалась. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, что произошло.

«Челси» в текущем сезоне закупился большим количеством новичков, что привело к необходимости расставаться с теми, кто уже был на контракте. Правда, в отличие от покупок с этим у лондонцев пока получается хуже. Разве что Жоржиньо был продан за довольно смешные для уровня такого футболиста 11,3 млн евро. Также «Челси» пытался избавиться от Хакима Зиеша. В текущем сезоне 29-летний марокканец за лондонцев провёл во всех турнирах 15 матчей и сделал 1 результативную передачу. Однако покупать его никто не захотел. Тем не менее Зиеш был в шаге от перехода в «Пари Сен-Жермен» на правах аренды. Сам марокканец после появления такого варианта другие - даже не рассматривал.

Клубы между собой согласовали все детали сделки. Зиеш должен был отправиться в Париж на правах аренды без обязательного права выкупа. Марокканец даже прилетел в столицу Франции, где успешно прошёл медосмотр. В общем все было готово к тому, чтобы сделка осуществилась. Все самые авторитетные инсайдеры писали о переходе как о свершившемся факте. Тем не менее до закрытия трансферного окна переход так и не был оформлен.

По данным СМИ, основная причина заключается в том, что «Челси»… направлял документы с ошибками. Отмечается, что лондонцы трижды предоставляли парижанам некорректный комплект. Когда же «Челси» исправил все недочёты и передал верные документы, время уже вышло, и окно закрылось.

Учитывая, что «Челси» в последние часы трансферного окна закрывал сделку по приобретению Энцо Фернандеса, можно предположить, что это отчасти и стало причиной. С рекордным трансфером аргентинца осечек возникнуть было не должно, и всё внимание сконцентрировали именно на полузащитнике «Бенфики».

«ПСЖ» постарается всё же добиться регистрации Зиеша. Сообщается, что французский клуб подал апелляцию на решение о запрете в регистрации марокканца. Однако шансов у парижан довольно мало. Правда, некоторые медиа распространили информацию, что в офисе Профессиональной лиги Франции во вторник «легла» ИТ-система, что тоже могло стать причиной задержки в регистрации Зиеша. Если это так, то шансы «ПСЖ» на успех в этом деле повышаются.

Учитывая, что трансфер сорвался из-за действий «Челси», некоторые считают, что ошибки лондонцев в передаче документов вовсе не случайны. Дело в том, что в Лигу чемпионов на плей-офф можно дозаявить лишь троих новичков. До покупки Энцо Фернандеса в последний момент, в эту тройку, считалось, должны были войти Михаил Мудрик, Нони Мадуэке и Жоау Фелиш. Однако подписание чемпиона мира изменило ситуацию. Скорее всего, он заменит место молодого англичанина, пришедшего из ПСВ. В свою очередь при отсутствии Мудуэке и уходе Зиеша у «Челси» бы просто не оставалось профильных правых вингеров в заявке на главный еврокубок. Возможно, звучит как теория заговора, но вероятно, что лондонцы просто саботировали уход марокканца, чтобы сохранить кого-то на этой позиции для Лиги чемпионов.

Что касается «ПСЖ», то для них последний день трансферного окна в целом прошёл неудачно. Кроме сорвавшейся аренды Зиеша парижане не смогли убедить «Интер» отпустить Милана Шкриньяра уже сейчас. Словак подписал контракт с «ПСЖ», но переедет во Францию лишь летом, когда истечёт его соглашение с миланцами.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Хаким Зиеш трансферное
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