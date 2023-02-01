Японский полузащитник Синдзи Кагава, известный в Европе по выступлениям за дортмундскую «Боруссию» и «Манчестер Юнайтед», вернулся на родину. 33-летний хавбек продолжит карьеру в «Серезо Осаке», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стоит отметить, что именно в «Серезо Осаке» Кагава начинал свою игровую карьеру. В составе этого коллектива Синдзи провел 127 поединков, в которых отметился 57 забитыми мячами и 17 голевыми передачами. Он играл за команду с 2006 по 2010 год.

Первую половину текущего сезона японец провел в чемпионате Бельгии за «Сент-Трюйден». Он принял участие в 12 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами.