30-летний полузащитник Джонджо Шелви, до недавнего времени выступавший за «Ньюкасл», продолжит карьеру в составе другого представителя Английской премьер-лиги – «Ноттингем Форест».

Как сообщает пресс-служба клуба, стороны успели оформить сделку перед самим дедлайном. С игроком был подписан контракт, рассчитанный до 2025 года. По оценке экспертов Transfermarkt, его стоимость оценивается в семь миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник испытывает нехватку игровой практики. Джонджо принял участие всего в пяти поединках, в которых не отметился голевыми действиями.