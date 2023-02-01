Австралийский защитник Гарри Суттар, выступавший за «Сток Сити», продолжит карьеру в другом английском коллективе. Трансфер 24-летнего футболиста оформил «Лестер», об этом сообщается на официальном сайте представителя Премьер-лиги.

За переход центрального защитника «лисы» заплатили «Сток Сити» 17 миллионов евро. С самим футболистом был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2028 года.

В нынешней кампании Суттар сыграл семь матчей в Чемпионшипе. За сборную Австралии защитник провел 14 поединков, включая четыре встречи на чемпионате мира – 2022.