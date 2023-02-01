Лондонский «Арсенал» отправил полузащитника Альбера-Мбойо Локонгу в аренду. До завершения нынешнего сезона 23-летний бельгийский футболист будет выступать за «Кристал Пэлас», об этом рапортует пресс-служба «орлов».

Стоит отметить, что срок контракта хавбека с «канонирами» рассчитан до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Локонга поучаствовал в 14 поединках за «Арсенал» во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями.

По итога 21-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» с 24 баллами занимает 12-е место в турнирной таблице.