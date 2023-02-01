Нападающий «Ренна» Камал Сулеман перебрался на Туманный Альбион, подписав трудовое соглашение с «Саутгемптоном». Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Этот переход стал рекордным в истории «святых». Руководство «Саутгемптона» заплатило за трансфер африканского футболиста 25 миллионов евро. Трудовое соглашение Сулемана с английским клубом рассчитано до 2027 года.

В текущем сезоне нападающий поучаствовал в 20 поединках за «Ренн» во всех соревнованиях, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

После 20 проведенных матчей «Саутгемптон» идет на последнем месте в турнирной таблице АПЛ.