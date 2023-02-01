«ПСЖ» будет добиваться оформления трансфера Зиеша после дедлайна

«ПСЖ» решил подать апелляцию из-за несостоявшегося подписания атакующего полузащитника «Челси» и сборной Марокко Хакима Зиеша. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо.

Согласно информации инсайдера, парижский топ-клуб намерен устроить разбирательство из-за того, что сделка не успела пройти регистрацию до закрытия трансферного окна. При этом все бумаги между сторонами были подписаны. В настоящий момент трансфер Зиеша заморожен.

Ранее Хаким прошел медицинский осмотр в Париже. Клуб рассчитывал арендовать африканца до завершения текущего сезона.