В «МЮ» объяснили трансфер Забитцера

Функционер Джон Мерто, который занимает пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед», прокомментировал сделку по полузащитнику мюнхенской «Баварии» Марселю Забитцеру.

«Мы давно следили за этим футболистом. У нас появился шанс подписать его, и мы им воспользовались. Этот игрок сможет повысить качество нашего футбола. У него есть необходимые игровые навыки и опыт. Рады видеть его в «Юнайтед», - передает слова Мерто клубная пресс-служба «красных дьяволов».

«МЮ» арендовал 28-летнего австрийца до завершения текущего сезона.

В нынешней кампании Забитцер провел 28 матчей за «Баварию», в которых забил гол и сделал результативный пас.