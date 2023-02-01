Адебайор дал оценку игре Аршавина за «Арсенал»

Известный в прошлом нападающий Эммануэль Адебайор, поигравший за лондонский «Арсенал», высказался о карьере российского экс-форварда Андрея Аршавина.

«Он был в «Арсенале» одним из лучших. Андрей был хорош. Никогда не забуду его покер в ворота «Ливерпуля», это был невероятный перфоманс невероятного игрока», - приводятся слова африканца на страницах издания «Чемпионат».

Аршавин провел в составе «канониров» пять сезонов. В футболке лондонского коллектива россиянин сыграл 144 поединка, записав на свой счет 21 гол и 38 результативных передач.

В настоящий момент Андрей работает в структуре петербургского «Зенита».