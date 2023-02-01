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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«ПСЖ» не смог подписать Зиеша - названа причина

01 Февраля 2023 • 08:50 Комментировать

«ПСЖ» и лондонский «Челси» не успели оформить переход марокканского полузащитника Хакима Зиеша до закрытия январского трансферного окна. Об этом посредством социальных сетей отрапортовал журналист Фабрицио Романо.

Как сообщил инсайдер, стороны подписали бумаги, однако не успели их официально зарегистрировать. Контракт не подтвержден, и клубы пытаются найти решение.

Ранее стало известно, что африканец успешно прошел медицинский осмотр в парижском клубе. Французы рассчитывали арендовать Хакима до конца текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше АПЛ марокканец провел десять матчей и оформил одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Хаким Зиеш
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