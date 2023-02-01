«Челси» оформил рекордный трансфер в истории АПЛ

Переход полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса из «Бенфики» в лондонский «Челси» стал рекордным в истории английского футбола. Трансфер 22-летнего южноамериканца обошелся «пенсионерам» в 121 миллион евро. Это рекордная покупка для клубов АПЛ.

Предыдущий рекорд принадлежат полузащитнику Джеку Грилишу, за которого «Манчестер Сити» заплатил «Астон Вилле» порядка 100 миллионов.

Фернандес стал восьмым новичком «Челси» в январское трансферное окно. За «Бенфику» аргентинец выступал с лета прошлого года.

В сезоне-2022/2023 Энцо принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал семь голевых передач.