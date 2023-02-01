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Раскрыты детали трансфера Энцо Фернандеса в «Челси»

01 Февраля 2023 • 08:37 Комментировать

Лиссабонская «Бенфика» раскрыла детали трансфера аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса в «Челси». Как сообщают «орлы», сумма перехода составила 121 миллион евро плюс бонусные выплаты. 25 процентов от этого трансфера получит «Ривер Плейт», воспитавший игрока.

Трудовое соглашение Фернандеса с лондонским топ-клубом рассчитано до середины 2031 года.

Энцо являлся футболистом «Бенфики» с лета прошлого года. В первой половине нынешнего сезона он поучаствовал в 29 поединках, отметившись четырьмя голами и семью результативными передачами.

Напомним, что Фернандес был признан лучшим молодым футболистом прошедшего чемпионата мира – 2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Челси Энцо Фернандес Трансферы футбола - зима 2023
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