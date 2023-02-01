Забитцер высказался о переходе в «Манчестер Юнайтед»

Новоиспеченный игрок «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер прокомментировал переход из мюнхенской «Баварии» в английский гранд.

«Порой в жизни нужно принимать быстрые и важные решения. Узнав, что появился такой шанс, я сразу же решил им воспользоваться. Хочу помогать «МЮ» побеждать и добиться целей, поставленных на этот сезон. Я нахожусь на пике формы и способен внести свой вклад в прогресс клуба», - передает слова австрийца пресс-служба «Юнайтед».

28-летний полузащитник присоединился к «красным дьяволам» на правах аренды. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до завершения текущего сезона.