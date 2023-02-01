Хавбек мюнхенской «Баварии» и сборной Австрии Марсель Забитцер переехал в Английскую премьер-лигу. Новым местом работы 28-летнего футболиста стал «Манчестер Юнайтед».

Как информирует пресс-служба манкунианского клуба, с игроком подписан контракт до окончания нынешнего сезона. Опция выкупа Забитцера по истечении срока аренды не предусмотрена.

Марсель принял участие в 15 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Германии. На его счету один забитый мяч и одна голевая передача.

После 20 матчей Премьер-лиги «МЮ» с 39 набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице.