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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» усилился игроком «Баварии» официально

01 Февраля 2023 • 08:26 Комментировать

Хавбек мюнхенской «Баварии» и сборной Австрии Марсель Забитцер переехал в Английскую премьер-лигу. Новым местом работы 28-летнего футболиста стал «Манчестер Юнайтед».

Как информирует пресс-служба манкунианского клуба, с игроком подписан контракт до окончания нынешнего сезона. Опция выкупа Забитцера по истечении срока аренды не предусмотрена.

Марсель принял участие в 15 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Германии. На его счету один забитый мяч и одна голевая передача.

После 20 матчей Премьер-лиги «МЮ» с 39 набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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