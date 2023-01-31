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​Зиеш прошёл обследование для «ПСЖ»

31 Января 2023 • 18:42 Комментировать

Атакующий полузащитник Хаким Зиеш всё ближе к тому, чтобы сменить «Челси» на «ПСЖ» в последние часы зимнего трансферного окна. 29-летний марокканец уже прошёл медицинское обследование для гранда Лиги 1, о чём рассказывает L'Equipe.

Ранее работу клуба по трансферу Хакима Зиеша подтверждал главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье.

Хаким Зиеш перебрался в «Челси» из «Аякса» летом 2020 года. С тех пор марокканец провёл за лондонскую команду 98 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 11 голевых передач на партнёров.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Хакима Зиеша в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Хаким Зиеш Трансферы футбола - зима 2023
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