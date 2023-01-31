​«Блондинка в законе» из Голливуда хочет инвестировать в «Арсенал»

Звезда Голливуда Риз Уизерспун хотела бы инвестировать деньги в лондонский «Арсенал». Обладательница «Оскара» дала комментарий на этот счёт.

«Могу ли я инвестировать в клуб АПЛ? Если бы была такая возможность в «Арсенале», мои сыновья и все мы были бы очень взволнованы. Это наша любимая команда. На днях мы смотрели её матч», - сказала Уизерспун One Show.

Стоит сказать, что Риз Уизерспун владеет долей клуба «Нэшвилл», выступающего в МЛС.

Риз Уизерспун является очень популярной американской актрисой. Прорывом в её карьере стала роль в фильме «Блондинка в законе».

«Арсенал» лидирует в чемпионате Англии на текущий момент.