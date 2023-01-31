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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Блондинка в законе» из Голливуда хочет инвестировать в «Арсенал»

31 Января 2023 • 18:23 Комментировать

Звезда Голливуда Риз Уизерспун хотела бы инвестировать деньги в лондонский «Арсенал». Обладательница «Оскара» дала комментарий на этот счёт.

«Могу ли я инвестировать в клуб АПЛ? Если бы была такая возможность в «Арсенале», мои сыновья и все мы были бы очень взволнованы. Это наша любимая команда. На днях мы смотрели её матч», - сказала Уизерспун One Show.

Стоит сказать, что Риз Уизерспун владеет долей клуба «Нэшвилл», выступающего в МЛС.

Риз Уизерспун является очень популярной американской актрисой. Прорывом в её карьере стала роль в фильме «Блондинка в законе».

«Арсенал» лидирует в чемпионате Англии на текущий момент.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Риз Уизерспун
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