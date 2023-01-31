​Пьюлис завершил карьеру тренера

65-летний валлийский специалист Тони Пьюлис принял решение о завершении тренерской карьеры. Об этом рассказывает transfermarkt.

Тони Пьюлис поработал с десятью клубами. В этом списке находятся «Борнмут», «Джиллингем», «Бристоль Сити», «Портсмут», «Сток Сити», «Плимут», «Кристал Пэлас», «Вест Бромвич», «Мидлсбро» и «Шеффилд Уэнсдей». Как тренер валлиец провёл 1137 матчей.

Тони Пьюлис является достаточно известным тренером по меркам Великобритании. Страсть, которую он вкладывал в свою работу, восхищала многих. Однажды Пьюлис пропускал игру «Сток Сити» из-за похорон матери. При этом он примчался на стадион по ходу матча.