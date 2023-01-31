​Галтье: «Мы работаем над трансфером Зиеша»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье дал комментарий по поводу возможного перехода в клуб атакующего полузащитника Хакима Зиеша из «Челси».

«Мы работаем над трансфером Зиеша, это правда. Переговоры продолжаются, но я не хочу говорить больше, потому что он является футболистом «Челси». Клубы сейчас обсуждают формулу сделки», - сказал Галтье, чьи слова в социальный сетях приводит авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Весной Хакиму Зиешу исполнится 30 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают марокканца в 20 миллионов евро. За «Челси» Зиеш выступает с лета 2020 года после перехода из «Аякса».