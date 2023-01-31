​«Барселона» может подписать звёздного полузащитника из «Манчестер Сити»

В ближайшие часы состав «Барселоны» может пополнить полузащитник топ-класса. Речь идёт о Бернарду Силве из «Манчестер Сити». Как сообщает издание AS, каталонцы сделали «горожанам» предложение по аренде 28-летнего португальца с правом выкупа. Предложение пока что не принято. При этом сам Силва хотел бы переехать на «Камп Ноу».

В конце прошлого года Бернарду Силва прямо говорил, что ему хотелось бы попробовать себя в новом проекте.

Бернарду Силва оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 80 миллионов евро. За «Манчестер Сити» португалец выступает с лета 2017 года после трансфера из «Монако».