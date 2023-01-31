​Канселу – об уходе из «Манчестер Сити»: «Отношения с Гвардиолой не при чём»

Защитник Жоау Канселу прокомментировал свой переход из «Манчестер Сити» в «Баварию» на правах аренды. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что португалец захотел покинуть английский клуб из-за проблем в отношениях с Хосепом Гвардиолой.

«У меня было мало игрового времени в последние недели, и это повлияло на моё решение. Отношения с Гвардиолой не при чём. Я хотел отправиться в новое приключение, в этот клуб с большой историей.

Посмотрим, что принесут эти пять месяцев. Затем мы оценим ситуацию. Мой контракт с «Манчестер Сити» ещё действует. Я не считаю это окончательным уходом из клуба», - высказался Канселу на пресс-конференции.