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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Канселу – об уходе из «Манчестер Сити»: «Отношения с Гвардиолой не при чём»

31 Января 2023 • 16:30 Комментировать

Защитник Жоау Канселу прокомментировал свой переход из «Манчестер Сити» в «Баварию» на правах аренды. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что португалец захотел покинуть английский клуб из-за проблем в отношениях с Хосепом Гвардиолой.

«У меня было мало игрового времени в последние недели, и это повлияло на моё решение. Отношения с Гвардиолой не при чём. Я хотел отправиться в новое приключение, в этот клуб с большой историей.

Посмотрим, что принесут эти пять месяцев. Затем мы оценим ситуацию. Мой контракт с «Манчестер Сити» ещё действует. Я не считаю это окончательным уходом из клуба», - высказался Канселу на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Жоау Канселу
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