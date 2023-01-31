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​«Барселона» может арендовать форварда «Манчестер Юнайтед»

31 Января 2023 • 14:25 Комментировать

«Барселона» изучает варианты по усилению своего состава в последний день зимнего трансферного окна. Покупать игроков из-за текущей финансовой ситуации каталонцы не могут, поэтому они рассматривают варианты с арендами.

Как сообщает ESPN, «Барселона» может взять в аренду форварда «Манчестер Юнайтед» Энтони Элангу. Ранее в прессе сообщалось о том, что «красные дьяволы» получили много предложений по аренде 20-летнего шведа, но они ещё не решили, стоит ли его отпускать.

Энтони Эланга в сезоне 2022/2023 принял участие в 20 матчах «Манчестер Юнайтед». В них нападающий записал на свой счёт два результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Энтони Эланга Трансферы футбола - зима 2023
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