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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Дзерби рассказал, как отличается подход к футболу в Англии и Италии

31 Января 2023 • 13:49 Комментировать

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби рассказал о том, как отличается подход к футболу в Англии и Италии.

«Приехать в Англию итальянцу непросто, потому что футбол в этих странах воспринимается по-разному. Ты либо адаптируешься, либо проигрываешь на старте.

Например, у них есть выходной на неделе, для них это святое, а мы в Италии воспринимаем это как потерянный день. И здесь не закрываются на базе перед матчами. Это похоже на пикник, но когда судья даёт свисток, это похоже на финал», - рассказал де Дзерби DAZN.

«Я вернусь в Италию в будущем. В Англию я приехал с некоторыми страхами. Другой язык, другая лига, сложный график, и у меня не было сборов. Но я прекрасно провожу время и наслаждаюсь этим опытом», - отметил тренер.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Роберто де Дзерби
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