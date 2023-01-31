Де Дзерби рассказал, как отличается подход к футболу в Англии и Италии

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби рассказал о том, как отличается подход к футболу в Англии и Италии.

«Приехать в Англию итальянцу непросто, потому что футбол в этих странах воспринимается по-разному. Ты либо адаптируешься, либо проигрываешь на старте.

Например, у них есть выходной на неделе, для них это святое, а мы в Италии воспринимаем это как потерянный день. И здесь не закрываются на базе перед матчами. Это похоже на пикник, но когда судья даёт свисток, это похоже на финал», - рассказал де Дзерби DAZN.

«Я вернусь в Италию в будущем. В Англию я приехал с некоторыми страхами. Другой язык, другая лига, сложный график, и у меня не было сборов. Но я прекрасно провожу время и наслаждаюсь этим опытом», - отметил тренер.