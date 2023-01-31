​«Манчестер Сити» нацелился на защитника «Челси»

В ближайшие часы из «Манчестер Сити» должен уйти защитник Жоау Канселу. Сообщалось, что у португальца возникли проблемы в отношениях с Хосепом Гвардиолой, поэтому он перейдёт в «Баварию».

Между тем, журналисты Daily Mail рассказывают о том, что «Манчестер Сити» нацелился на Бена Чилуэлла из «Челси». «Горожане» видят в 26-летнем футболисте замену для Канселу, часто действовавшего на левом фланге обороны.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Бена Чилуэлла в 38 миллионов евро. За «Челси» защитник выступает с конца лета 2020 года после перехода из «Лестера».