Полузащитник Бернарду Силва может покинуть «Манчестер Сити» в ближайшие часы. Об этом рассказывает портал Goal со ссылкой на португальского журналиста Педру Алмейду.

По данным источника, Бернарду Силва может отправиться в аренду с правом выкупа. При этом не уточняется, в каком клубе может оказаться 28-летний полузащитник.

Ранее Бернарду Силва говорил о желании попробовать себя в новом проекте. При этом его действующий контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до средины 2025 года.

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Бернарду Силву в 80 миллионов евро.