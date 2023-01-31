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​Бернарду Силва может покинуть «Манчестер Сити»

31 Января 2023 • 13:18 Комментировать

Полузащитник Бернарду Силва может покинуть «Манчестер Сити» в ближайшие часы. Об этом рассказывает портал Goal со ссылкой на португальского журналиста Педру Алмейду.

По данным источника, Бернарду Силва может отправиться в аренду с правом выкупа. При этом не уточняется, в каком клубе может оказаться 28-летний полузащитник.

Ранее Бернарду Силва говорил о желании попробовать себя в новом проекте. При этом его действующий контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до средины 2025 года.

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Бернарду Силву в 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бернарду Силва Трансферы футбола - зима 2023
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