Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агент Мудрика отреагировал на обвинения украинца в расизме

31 Января 2023 • 12:23 Комментировать

Полузащитник сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик подвергся критике за проявление расизма. Летом прошлого года он разместил в соцсетях видео, в котором исполняет песню с использованием расистского слова.

Агент футболиста в интервью The Sun дал комментарий по этому поводу: «Михаил сожалеет об этом. Хотя его намерением было просто процитировать текст песни».

Мудрик уже принес извинения за свой поступок.

Украинский полузащитник перебрался в «Челси» в январское трансферное окно. Он подписал долгосрочный контракт с «синими», а его переход обошелся английскому клубу в 70 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Михаил Мудрик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Января
12:23 · Англия. Премьер-лига
Агент Мудрика отреагировал на обвинения украинца в расизме
12:17 · Англия. Премьер-лига
Украинский игрок «Челси» Мудрик извинился за проявление расизма 2
11:37 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ купил игрока сборной Украины за 27 млн евро
11:08 · Англия. Премьер-лига
Зиеш находится в Париже, чтобы завершить свой переход в «ПСЖ»
09:10 · Англия. Премьер-лига
Витинья может перейти в «Брайтон», «Марсель» или «Саутгемптон»
08:22 · Англия. Чемпионшип
Байо вернулся в «Шарлеруа» из «Уотфорда» официально
07:57 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» находится в одном шаге от подписания Лукича
07:45 · Англия. Премьер-лига
«Интер» перестал интересоваться Линделофом
07:28 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» согласовал детали перехода Хамеда Траоре из «Сассуоло»
02:51 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Италия - моя страна, я вернусь»
02:17 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Атлетико» Фелипе Аугусто продолжит карьеру в АПЛ
02:02 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби рассказал, почему «Брайтон» не интересуется Дзаньоло
01:48 · Англия. Премьер-лига
«Рома» не отпустила Дзаньоло в аренду в «Лидс»
01:17 · Англия. Премьер-лига
Артета высоко оценивает талант Жоржиньо
00:39 · Англия. Премьер-лига
Ходжсон: «Галлахер должен остаться в «Челси»
Все новости
Рекомендуем