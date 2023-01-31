Агент Мудрика отреагировал на обвинения украинца в расизме

Полузащитник сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик подвергся критике за проявление расизма. Летом прошлого года он разместил в соцсетях видео, в котором исполняет песню с использованием расистского слова.

Агент футболиста в интервью The Sun дал комментарий по этому поводу: «Михаил сожалеет об этом. Хотя его намерением было просто процитировать текст песни».

Мудрик уже принес извинения за свой поступок.

Украинский полузащитник перебрался в «Челси» в январское трансферное окно. Он подписал долгосрочный контракт с «синими», а его переход обошелся английскому клубу в 70 миллионов евро.