Украинский игрок «Челси» Мудрик извинился за проявление расизма

Украинский полузащитник Михаил Мудрик, перешедший в зимнее трансферное окно из «Шахтёра» в лондонский «Челси», принес извинения за появление расизма.

Летом 2022 года футболист опубликовал в социальных сетях видеоролик, в котором исполняет песню Lil Baby «Freestyle». В тексте много раз повторяется слово «нигер». Фанаты посчитали это проявлением расизма со стороны новичка «пенсионеров».

Мудрик обошелся «Челси» 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов лондонский топ-клуб может выплатить в качестве бонусов.

Михаил отметился дебютом за «синих» в матче против «Ливерпуля» 21 января. Он провел на поле около получаса.