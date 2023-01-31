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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб АПЛ купил игрока сборной Украины за 27 млн евро

31 Января 2023 • 11:37 Комментировать

Украинский защитник Илья Забарный покинул киевское «Динамо» и переехал на Туманный Альбион. Новым местом работы 20-летнего футболиста стал «Борнмут», об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Николо Скира. Сумма трансфера составила 27 миллионов евро.

Илья является воспитанником футбольной академии «Динамо». В нынешнем сезоне он поучаствовал в 25 поединках за киевлян, в которых не отметился голевыми действиями.

«Борнмут» набрал 17 баллов в 20 матчах и располагается в зоне вылета чемпионата Англии. Следующий поединок команда проведет на выезде против «Брайтона» 4 января.

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Евро-Футбол.Ру,
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