Клуб АПЛ купил игрока сборной Украины за 27 млн евро

Украинский защитник Илья Забарный покинул киевское «Динамо» и переехал на Туманный Альбион. Новым местом работы 20-летнего футболиста стал «Борнмут», об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Николо Скира. Сумма трансфера составила 27 миллионов евро.

Илья является воспитанником футбольной академии «Динамо». В нынешнем сезоне он поучаствовал в 25 поединках за киевлян, в которых не отметился голевыми действиями.

«Борнмут» набрал 17 баллов в 20 матчах и располагается в зоне вылета чемпионата Англии. Следующий поединок команда проведет на выезде против «Брайтона» 4 января.