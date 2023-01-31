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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Витинья может перейти в «Брайтон», «Марсель» или «Саутгемптон»

31 Января 2023 • 09:10 Комментировать

Португальский нападающий «Браги» Витинья может сменить Примейра-лигу либо на Лигу 1, либо на Английскую премьер-лигу. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, «Брайтон» собирается обогнать «Марсель» и «Саутгемптон» в борьбе за 22-летнего центрального нападающего с предложением в размере 30 миллионов евро. Это будет соответствовать пункту об освобождении игрока, и, как сообщается, переговоры находятся в завершающей стадии.

Известно, что «Марсель» в свою очередь готов предложить за португальца лишь 20 миллионов евро, что делает предложение от клуба Английской премьер-лиги более привлекательным для руководства «Браги».

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Евро-Футбол.Ру,
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